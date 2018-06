Le plein d'infos sur Ghost of Tsushima:- Ghost Of Tsushima est un jeu d'aventure en open world dans un univers de Samouraï de l’ère Japon féodal.- L'univers et événements sont inspiré de l'invasion des mongoles au Japon en l'année 1274.- Le jeu se veut posé et réaliste. (Contrairement à un Nioh et Ninja Gaiden)- La démo de l'E3 fut une quête secondaire et non une quête du scénario principale.- Le héro qu'on incarne se nomme Jin Sakai.- L'histoire principale se base sur Jin contre les mongoles.- Le leader des mongoles est décrit comme "Tueur inconfortablement raisonnable", il se veut d'intimider le héro Jin.- Il y'a beaucoup d'histoire dans le jeu qu'il est possible que le joueur ne découvre jamais, selon sa manière de progresser.- Il y'a énormément de personnages secondaire dans le jeu, dont la plupart proposerons des quêtes annexes.- Le déroulement de jeu est inspiré d'un fait historique réel qu'est "l'invasion des Mongole au Japon en 1274", mais aussi crée par Sucker Punch qui ne se veut pas réécrire l'histoire à l'exactitude laissant place à la liberté de leurs création et vision du monde, tout en respectant l’événement core du fait histoirique.- Jin a du aller au delà de l'entrainement classique du Samouraï pour qu'il puisse combattre l'armée des mongoles.- Le thème du combat est "boue, sang et acier". Attendez-vous à être sale et boueux.- Il y'aura d'autres armes dans le jeu, même si pour le moment seul le Katana fut présenté.- Sucker Punch tease que Jin abandonnera quelque techniques Samouraï pour les remplacer par des techniques de "grâce violente de l'assassin silencieux",- Jin a apprit à utiliser un grappin, même si cela ne fait pas parti de l'entrainement de Samouraïs. Il a du apprendre cette technique pour pouvoir éliminer l'armée des Mongoles de manière silencieuses.- Fortement axé sur le minimalisme pour les graphismes, vous verrez en prime les choses qui se prononcent le plus à l'écran.- Le "mouvement" est le thème de l'environnement, attendez-vous à ce que tout bouge: des arbres qui soufflent, des champs venteux, des feuilles qui tombent.- Les paysages vont de forêts de bambous ondoyantes de la campagne, jusqu'au centres urbains de châteaux ornés.- Tout ce que vous pourrez voir en arrière-plan est accessible, vous pouvez aller à un pagode et des navires mongols, vous avez la liberté d'aller où vous voulez à votre rythme.- Les devs veulent donner aux joueurs beaucoup d'options de navigation.- Contrairement à ce qui a était présenté à la démo il y'aura bien un HUD, mais ce dernier sera minimaliste pour augmenter l'immersion.- Il y aura un mode photo.- Vous pouvez jouer au jeu avec les "voix japonaise". (Une démo avec des voix Japs serait déjà dispo à l'E3 des dires de certains qui sont dans le salon)- Le surnom de Jin est "Le fantôme de Tsushima", qui veut dire "Ghost of Tsushima'- Jin est devenu une "légende" au Japon appelée "The Ghost", cf. "Le fantôme".- Jin changera de tenue au fur de l'aventure. Dans une partie du monde arrosée de pluie, Jin a échangé son armure traditionnelle contre un imperméable en paille appelé mino.- Le cheval de Jin se nomme Nobu- Attendez vous à un niveau de détail et beauté pendant tout le jeu au même niveau que celui de la démo E3.UP:- Les samouraïs étaient les gens les plus respectables au Japon, les gens s'inclinent devant Jin qu'ils soient passant à pied ou à cheval, mais les samouraïs étaient aussi craints; Certaines femmes et enfants tenteront de se cacher ou de fuir à la vue de Jin, tandis que d'autres tenteront de l'attaquer afin de faire leurs preuves, ou de prendre une partie de l'équipement précieux qu'un samouraï porterait habituellement. Tout cela contribue à rendre le monde vivant et immersif. On ne sais pas contre pas à quelle fréquence ces interactions civiles se produisent.- Chaque avant-poste a une histoire derrière lui et une ligne de quête, pas seulement du genre: «sortez ces soldats et vous reprenez le village». Les villages peuvent être repris par les Mongols si vous ne complétez pas la ligne de quête.- Le jeu a deux villes centrales (Un peu comme The Witcher 3), et de nombreux petits villages / avant-postes.- Il y a des PNJs qui peuvent vous aider à vous entraîner dans les voies du Ghost / Fantôme. Comme pour un Samouraï, ce serait une forme complètement différente et déshonorante de combat. Ne vous attendez pas à ce que Jin soit capable de lancer des shuriken, d'utiliser des kunai, d'utiliser l'alchimie (poisons, potions et explosifs), d'utiliser des grappins pour monter sur les toits, rapidement, etc.- 2 arbres de compétence majeurs avec de nombreuses branches sont disponible; qui sont la voie du "samouraï" et la voie du "fantôme". La voix du Samouraï se concentre davantage sur le combat à l'épée, le tir à l'arc ainsi que la défense, tandis que la voix du "fantôme" (ou "Ghost" si vous voulez) se concentre davantage sur la furtivité, l'alchimie et l'agilité.- L'arbre des compétences samouraï est entièrement débloqué depuis le début, tandis que le fantôme vous oblige à accomplir des tâches afin de débloquer une branche spécifique, comme travailler avec un alchimiste afin d'apprendre des capacités de poison ou créer des potions avec des effets puissants.- Vous serez libre de basculer entre des équipement samouraïs ainsi que fantômes. Jin en armure de samouraï complète ne sera pas capable de grimper aux bâtiments (vous pouvez toujours sauter, ne vous inquiétez pas) ou nager / plonger, ce qui serait plus approprié pour ceux qui aime jouer un style défensif, tout en étant toujours prêt pour l'attaque. Ceci peut être équilibré cependant en mélangeant des équipements, que vous pourrez changer en allant dans n'importe quel avant-poste ou ville, là vous pourrez également dormir pour passer le temps, donc que vous préféreriez lancer une mission la nuit en tant que fantôme se la jouant assassin silencieux, ou bien pendant le jour en tant que samouraï bourrin, voir autre style qui vous conviendrais encore mieux, ça sera à vous de décider. Donc, pour une approche plus fondée, la voix samouraï est recommandé.- Concernant l'escalades des bâtiments pensez à un rythme à la Assassin's Creed, combiné au grappin façon Tenchu ce qui rend les escalades encore plus rapide.- Vous ne voudriez pas nécessairement être vu dans votre équipement fantôme, car les gens peuvent vous prendre pour un assassin et seront parfois hostiles envers vous. Le jeu vous recommande donc d'être le fantôme la nuit, et le samouraï pendant le jour. Certaines quêtes ne vous seront distribuées que dans votre équipement de samouraï, alors que d'autres seulement dans votre équipement fantôme, comme les demandes d'assassinat. Ce qui donne un type de système double agent et histoire à sauvegarder.