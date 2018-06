Hier trois hackers de Splatoon 2 (Oatmealdome, Simon1844 et Pedronegg) ont découvert en fouillant dans le code de la Maj 3.0, la présence d'un nouveau mode pro, appelé pour le moment "Rocket".Voici une petite vidéo pour illustrer à quoi cela ressemblera:Petite traduction de ma part de la vidéo:-Au centre de la map se trouve un missile (ici représenté par une caisse, l'asset du missile n'étant pas présent dans les données). En tirant dessus ce dernier s'envolera dans le ciel en se rapprochant du camp adverse. Puis avec son explosion un nouveau missile réapparaitra à l'endroit de l'impact.-Lors du lancement du missile apparaitra une nouvelle arme le "rocket nozzle", qui deviendra la seule arme capable de charger le nouveau missile. A la manière du Bazookarpe le rocket nozzle permettra aussi d'infliger des dégâts aux ennemis et bloquera l'accès à votre arme secondaire et spéciale. L'arme semble projeter un filé continue de peinture. Comme le missile l'asset n'étant pas disponible, dans la vidéo il est remplacé par le Bazookarpe puis par la pigmalance.Pour info le rocket nozzle (tuyère en français) est la pièce qui se trouve à l'arrière du moteur d'une fusée ou d'un avion, et qui permet de décupler l'énergie de propulsion.- Plus le missile sera proche du camp adverse, plus le rocket nozzle devra lui infliger des dégâts pour le lancer à nouveau et plus le temps alloué à cette tache sera court.-Plus on prendra de temps pour charger le missile moins il ira loin.-Si le missile n'est pas lancé dans le temps imparti, il explosera de la couleur adverse et repartira en arrière. Le porteur du rocket nozzle reprendra instantanément son arme de base.Pour le moment il reste tout de même une part de mystère, on se souvient du leak du mode "pluie de palourde" dont les règles sont finalement bien plus complexe que l'on ne pouvait le penser. Réponse le 9 juin dans le magazine corocoro ou le 11 juin à l'E3.