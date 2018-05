Je ne sais pas si ça a été partagé dans le coin (si c'est le cas, vous connaissez la procédure : prévenez-moi et je vire cet article sorti du fin fond de ma grotte) mais récemment, l'actrice française de Raiponce a tweeté quelque chose d'intéressant :Sachant qu'il n'y a pas de nouveau court/long-métrage prévu (pas à ma connaissance du moins) et que la série est d'ores et déjà doublée, se pourrait-il que ce « nouveau projet délirant » soit, sachant que Raiponce y sera présente ?J'espère vraiment que c'est bien cela, les voix françaises desétant excellentes ! Toutefois, restons prudents car pour le moment, rien n'est confirmé évidemment.

posted the 05/24/2018 at 09:36 AM by sebalt