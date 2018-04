L'homme derrière le renouveau de la franchise Tomb Raider avait décidé de quitter Square Enix et Crystal Dynamics en 2016 . Darrell Gallagher a chapeauté les lancements de Rise of the Tomb Raider, Lara Croft Go, Life is Strange et Just Cause 3 rien que l'année 2016. Aujourd'hui il rejoint Microsoft Studios et il nous donne rendez-vous à l'E3 2018 pour plus news .