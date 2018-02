Spoiler :



d’un joli rip

Donc voilà, hypé par la sortie imminente (à l’époque) deet censé patienter à cause d’une sombre histoire d’anniversaire, j’ai décidé de terminer le run que j’avais entamé il y a de ça quelques temps pour finir de revoir, dans un délire nostalgique évident, mais pas que.Alors, au niveau de la version utilisée, il m’aura fallu du temps avant de trouver ZE version collector. Mesm’auront donc finalement poussé dans les brasde la fameuse DRAGON BOX américaine, à ce jour la version la plus propre qui soit de la série (dispo en DVD mais plus éditée, d’où les prix WTF à plusieurs centaines d’euros sur Ebay) qui. Couleurs restaurées, voix japs, aucune censure, tous les génériques et résumés sur chaque épisode, on est dans le fin du fin. Seul bémol pour les frenchies que nous sommes : faut se taper des sous-titres en anglais. Mais d’une, ça va, l’anglais je le parle couramment, et de deux, bon les dialogues de DBZ quoi. Pas besoin d’un dessin.J’inclusetdans tout ça. Ce début de DBZ est, selon moi, toujours aussi bon. Certes, les dessins n’ont pas encore le trait qu’ils auront à la fin de la série (Végeta ressemble quasiment à un autre perso), mais cette reprise de Dragon Ball, censée à la fois expliqueret doucement passer le relais à sa progéniture reste très efficace. C’est d’ailleurs fou de voir que le combat contre Raditz se gère en, là où les combats finaux de la série en prendront). La relation de Piccolo et Son Gohan est aussi touchante qu’au premier jour. D’ailleurs, j’ai vu qu’il existait une statuette top classe qui célèbre le sacrifice de Piccolo - sans doute l’un des plus beaux moments du manga - pour, là encore, plusieurs centaines d’euros. Snif, je suis pauvre. Je sauvegarde juste la photo sur mon ordinateur alors.. Oui, cet avis n’engage que moi, et c’est sans doute parce que c’est celle dont je me souviens le plus dans mon enfance (j’ai l’impression qu’il y avait que cette partie qui tournait en boucle au club Dorothée). Mais sans rire : il y a un scénario, les Dragon Ball font partie intégrante de l’histoire (ils en constituent le, exactement comme au tout début de la série),est un méchant démentiel, sorte de, aussi puissant que cruel. L’alliance entreet nos personnages principaux fait sens, d’ailleurs ces derniers ont un vrai rôle à jouer, et ne constituent pas les habituels faire-valoir qu’ils deviendront par la suite. Que ce soient, ou, leurs trajets sont passionnants à suivre, leurs combats prenants juste comme il faut : ils sont puissants, mais pas trop, ils doivent s’accrocher, être rapides, faire preuve de courage en attendant que… euhrevienne pour les sauver.Le retour de Son Goku est d’ailleurs génial, même si, technique de narration à répétition, il se retrouveraécarté momentanément de l’intrigue pour revenir (encore !) sauver tout le monde.faisant monter une attente de dingue durant toute la saga, la première fois qu’on le voit effectivement devenir Super Saïen face à Freezer… Extraordinaire, tout simplement. Mention spéciale à, qui continue plus que jamais d’être relatif dans DBZ (Einstein avait raison !), avec les fameuses cinq minutes de Freezer qui s’étirent sur… sept épisodes ! De vingt-deux minutes chacun. Je vous laisse faire le calcul.en ce qui me concerne. D’un côté, toute l’introduction de cet arc tient du génie : l’apparition mystérieuse de, le délire sur les voyages temporels à la Cameron (on sent que Toriyama a adoré), le mystère de, sa traque des cyborgs - qui du coup passent de méchants à victimes... L’écriture globale non seulement tient la route mais en plusIl ne fait toujours aucun sens, dans mon esprit, que des « robots » créés par un simple être humain, aussi génial soit-il,dont on parlait plus haut. Z’allez me direNon mais d’accord, on n’est pas en train de lire du Victor Hugo, j’entends, mais quand même. Un peu de cohérence, même dans une saga à la con, ne fait pas de mal.nous a été représenté commede l’espace, un tyran qui asservit les galaxies, détruit des planètes d’un mouvement de l’index (!!), et des robots terriens (ok,) seraient plus forts que lui ? La surpuissance den’a pas non plus le moindre sens… Sauf à la limite si on considère qu’il utilise des cellules de Super Saïen pour, justement, les dépasser. Mais qu’importe : si Freezer s’était pointé sur la terre, pas besoin de Goku et ses potes, en fait, c’est bon, Gero lâche seset ils vont botter le cul du despote interstellaire.Bon après, évidemment que, j’ai été transporté, à l’époque et encore lors de ce nouveau visionnage, par, sorte de réécriture, au fond, de la colère de Goku face à Freezer. Rien que le moment où Son Goku, le héros, « abandonne » pour céder la place à son fils… Ça c’est énorme.. Faut se l’avouer. Mais c’est pas pour autant qu’on kiffe pas, hein ! Mais on sent bien que Toriyama, nageant dans le pognon tout en gardant en permanence un flingue braqué sur la tempe par son éditeur, voulait avant tout se faire plaisir. Déjà :. Les premiers épisodes qui s’occupent juste de Gohanetsont, à ce titre, un régal. Ah oui, je l’assume :, en général. Ils n’ont aucune autre prétention que d’être drôles et de nous faire passer un bon moment. Et d’étirer la série pour se faire encore plus de blé, bien entendu. Mais autant quand on était gosse, un filer pouvait nous faire péter une durite, parce qu’il y avait pas d’autre épisode avant la semaine d’après, autant là, quand on se refait une intégrale, on ne raisonne pas de la même façon :Alors,a ceci de spécial pour moi qu’elle correspond justement au moment où je me suis retrouvé au collège, avec cours le mercredi matin, et donc plus aucune possibilité de voir ma série préférée (alors que mon frère, ce ***** pouvait continuer à les mater tranquille et à me faire baver !). De toute façon, si je dis pas de bêtise, le club Do’ n’a jamais fini la diffusion de la série, donc on peut enfin boucler la boucle.Et j’écrivais :. Quand on voitet, enfants, devenir Super Saïen également, ça ne nous les fait pas voir comme des génies du combat. C’est juste que, de façon pire encore que dans l’arc précédent,. Je veux bien que ces deux gosses soient. Mais on nous a expliqué par A + B que leétait un truc très dur à faire sortir de soi, qui demandaitpour se manifester la première fois, colère qu’il fallait ensuiteet àsur commande. Là, euh… c’est quoi leur colère, à eux ? Ils passent leur temps à se marrer et à faire n’importe quoi ! Mais bon, je ne crache pas dans la soupe, je les adore, leur transformation également.Le méchant,, a par contre beaucoup plus de sens que, niveau rapport de puissance. Là, c’est compréhensible qu’il soitpuisqu’on parle d’qui touche au divin (comme plus tard dans le film), donc à un niveau supérieur à tout ce que l’univers a connu jusque-là. Le méchant est d’autant plus drôle, et bien pensé, qu’: il n’est méchant que parce qu’on lui a dit d’être méchant., en tous cas au début. Problème dans tout ça :. Très vite, dans cet arc, il n’y a plus du tout de scénario, juste un combat interminable.. Le méchant ne peut pas mourir, renait à chaque fois, se transforme mille fois. Mêmele dit à la finBon point :, qui trouve une résolution qui justifie toute son écriture depuis le début. Sa rivalité le rend fou, sa sacro-sainte fierté (qui le définissait entièrement jusque-là) finit par laisser place(lui qui semblait père par accident va finalement se comporter comme tel en sauvant son fils), et il reconnaît enfinde Son Goku. J’ai aimé que ce combat final soit justement: on arrête les transformations, les fusions et les conneries.. Un guerrier contre un autre. Chacun à leur maximum. Alors vous me direz : Son Goku qui priait deux heures avant pour que Vegeta fusionne avec lui,, et s’en sort très bien. Mais bon, genre ils sont dans l’autre monde, il peut se lâcher, tout ça… En tous cas ce combat est génial., bien joué Toriyama !. Oui, ok, on a les. Sans doute. Mais peut-être pas tant que ça, au fond. Quand je vois le succès de(que je n’ai pas encore vu - et oui, je sais que c'est critiquable, apparemment) auprès des jeunes, je me dis que la bande de Goku et ses potes marche toujours aussi bien sur le public d’aujourd’hui (d’où le fait de récupérer une version blu-ray pour la faire voir à une nouvelle génération).Bon, c’est pas tout ça, mais le speedrun n’est pas fini. Là je suis en train de mater(et la vache ! Y’en avait plein que je ne connaissais pas, en fait !), puis je passe à(j’assume, me tapez pas, je vous ai dit que j’aimais les filers !), que je n’ai encore jamais vu. Et seulement après tout ça,. Oui, y’en a encore pour un moment ! Souhaitez-moi bon courage ! Donnez-moi votre énergie ! Genkidam… euh, ok, je sors.