- Les Chances Shots semble de retour, bien qu'on ne peut encore confirmer leur fréquence. En addition, les personnages ont désormais un compteur dont on ne sait pas encore à quoi il sert, mais il pourrait servir à réaliser un coup puissant.



- Le seul terrain de tennis présenté dans le trailer est le même que dans Mario Tennis: Ultra Smash, à la différence qu'il comporte désormais plus d'éléments dynamiques, comme des écrans au sol montrant le nom des personnages. Dans le trailer la scène se passe de nuit, mais on remarque aussi que ce terrain est visible sur la carte du mode Histoire et les montgolfières sur la cartes sont les même que dans Ultra Smash.



- Les personnages sont des cinématiques introductions, même si on ne sais pas si cela est exclusif au mode Histoire ou non. Mais ce qui est différent est que comme dans ARMS notamment le public (toujours en 2D au passage XD) voient leur apparence s'adapter aux personnages présents.



- La carte du mode histoire semble comportement plusieurs cheminement mais impossible de dire s'il est possible de choisir son propre chemin ou si cela concerne des missions annexes. D'ailleurs la carte présente 2 types de placement jusqu'à présent, les points rouges et les points jaune, ces derniers semble juste pour décoration. Le moment où Mario affronte des Plantes Piranha est assez loin sur la carte (à peine visible en zoomant).



- Quelque chose qu'Andre de GameXplay a trouvé : L'artwork de Mario sur l'écran, lors de sa cinématique, vient étrangement de Mario Party 6. Bien que c'est l'univers "Super Mario" et qu'au premier abord ce n'est anormal d'utiliser des artworks de Mario à la pelle, c'est quand même un Mario Party par Hudson Soft sur Nintendo GameCube alors que Nintendo et Camelot auraient pu utiliser un artwork plus récent...



- Personnages confirmés jusqu'à présent : Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Donkey Kong. Flora Piranha étant un boss mais pourrait potentiellement être un personnage à débloquer.