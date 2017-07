Voila, depuis vendredi le tant attendu Splatoon 2 est enfin dispo, on a été nombreux ce weekend à passer du temps dessusGrand fan du premier episode, j'ai passé 2 ans à jouer à ce jeu, avec quelques pauses de courtes durées duesà xeno x et Zelda BOTW. Plus de 900h passé dessus,sans aucune lassitude.Mon premier avis de ce 2 :Déjà l'aspect visuel n'a pas énormément évolué ( en mode salon) meme si en relançant le 1er on se rend compte que ce 2 est beaucoup plus propre et moins aliésé. En mode portable il est très beau, comme l'ensemble des jeux switch ....Dès le début du jeu je me rend compte qu'il va falloir débloquer l'ensemble des armes, que je n'aurai pas mon zapper nes associé à ma fontaine (arme secondaire). Un peu déçu mais ça permet de s'essayer aux différentes armes.Et..... On n'a plus la map sur le gamepad ....Pour voir notre avancé il faut appuyer sur une touche, et re appuyer dessus pour retirer la map ..... C'est pas très pratique. Et si vous voulez rejoindre un membre de votre equipe ou retourner au point de départ car la situation est chaude .... Ba faut appuyer sur ce bouton pour lancer l'aperçut de la map, bouger le stick droit pour rejoindre le point choisi et cliquer ... Donc c'est tellement fastidieux que pour le moment je ne l'utilise pasComme plusieurs membres de gamekyo l'ont remarqués, les nouvelles maps de ce 2 sont beaucoup plus aggresives que le 1. Tout est fait pour aller au corp à corp, je n'ai jamais été autant mort, et il n'est pas rare de finir une partie en ayant explosé une dizaine d'adversaire. Ce qui est beaucoup. A la fin d'une partie (mode multi) le jeu vous indique le nombre de joueur que vous avez eu, plus le nombre de fois que vous avez utilisés votre arme spéciale. Donc on ne sait plus combien de fois on s'est fait shooter ^^Le mode salmon run :Très sympa, le mode coopératif qu'il fallait à ce jeu.Je l'ai lancé 4 ou 5 fois, me suis bien marré, les gros poissons sont biens délires et les façons de les descendre apporte un gameplay original. Apres ce que je n'ai pas apprécié c'est le fait qu'on nous impose une arme. Et ce matin à 11h, le mode n'était pas disponible... Ah ya des heures d'ouvertures .....Apres mode solo, intérêt très limité, sauf pour ceux découvrant splatoon. Il est très bien pour appréhender le gyroscope, apprendre à se déplacer tout en tirant. Il faut mieux s'entraîner sur ce mode plutot qu'en multi où là vos erreurs vous coûteront cher, un nombre de mort impressionant. Ce qui pourrait vous rebuter et laisser tomber le jeu. Perso je ferai ce mode lorsque qu'aucune connection wifi disponible.Pour finir 6h c'est peu pour se faire un réel avis du jeu. J'avais beaucoup trop mes habitudes sur le 1.Il va falloir du temps pour maîtriser les nouvelles armes (secondaires et spéciales comprises) . Quand meme une déception sur l'ensemble des maps qui poussent vraiment au corp à corp. Ça semble fini de rester en defense ou planqué à l'affût(ce que j'adorais).En espérant que les maps ajoutées par la suite apporteront des gameplays differents.Je n'ai pas évoqué les histoires de parties en ligne entre pote, n'ayant aucune connaissance jouant à splatoondonc pour moi ce n'est pas un probleme.Et je veux signaler que la connection internet du jeu à l'air tres bonne. Seulement une déconnection.Et vous premiers avis que ce soit nouveaux joueurs ou anciens joueurs ???Mon code ami : SW-1530-7219-9322A bientôt sur Splatoon 2