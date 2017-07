divers

je ne parle que des jeux que j'ai fait

Power Up Heroes

Shadow Complex

Tomb Raider

The Last of Us

Uncharted: Drake's Fortune

Et voici enfin les 5 derniers jeux des 20 titres qui m'ont le plus marqués sur la gen précédente. Ces titres ont étés classées par ordre alphabétique depuis le début.Bon, je risque d'être un peu moins loquace que précédemment car l'ambiance pesante du cite émousse quelque peu mon enthousiasme. D'ailleurs, je précise, pour répondre aux accusations d'Eldrick, que j'ai joué à tous les jeux dont je parle, je le répète,, c'est pourquoi je ne cites pas des titres réputés comme tales of vesperia, ou metal gear solid 4, car je ne les ai pas fait, tout simplement.Maintenant qu'on arrive à la fin de ce top 20, je peux évoquer brièvement certains des titres que j'ai hésité à inclure, mais il fallait faire des choix, cela dit ils m'ont quand même procuré énormément de plaisir, il s'agit de Brutal legend, Dead or Alive Xtreme 2, Dishonored, Eternal Sonata, God of War 3, Portal 2, Ninja Gaiden 2, street fighter 4, et Vanquish. J'aurais limite pu faire un top 30, mais bon, il fallait bien s'arrêter à un moment.Allé c'est parti pour les 5 derniers titres:J'ai beaucoup aimé jouer avec Kinect, mais un jeu se démarque clairement des autres, c'est Power Up Heroes. Très peu connu, il aurait mérité un peu plus de mise en avant selon moi, d'ailleurs il à fait l'unanimité chez tous ceux qui l'ont essayés chez moi. Au début on a tendance à trop décomposer les mouvements ce qui est l'erreur à éviter absolument, mais une fois qu'on a compris ça et qu'on fait des mouvements fluide, le jeu procure une sensation de pouvoir qu'un ne retrouve nulle part ailleurs.Aujourd'hui je ne peux malheureusement plus y jouer car le dvd est oxydé et n'est plus reconnu par la console, mais je n'arrête pas de surveiller les bacs d'occasion des fois que je tombe un jour dessus, on ne sait jamais.Shadow Complex n'est pas mon premier jeu démat (c'était Uno), mais le premier qui m'a fait prendre conscience qu'il pouvait y avoir de véritables perles vidéo Ludiques digne des grosses productions mêmes sous ce format et que le jeu d'action se jouant sur un plan 2D n'était pas mort. C'est bien simple, je me souviens à l’époque qu'en y jouant je m'étais dit qu'il aurait très bien pu sortir en boite.Je n'ai fait que très peu de Tomb Raiders dans ma vie, j'ai joué au premier (sans le finir) puis, j'ai essayé Tomb Raider Legend dont un bug m'a bloqué à un combat contre un serpent géant ne me laissant d'autre alternative que de le recommencer à zéro si je voulais avoir une chance de le finir.J'étais fermement décidé à définitivement boycotter la série, puis est arrivé le reboot de Tomb Raider qui empruntait beaucoup à Uncharted (dont je parle plus bas) et j'ai fini par me laisser tenter. Je n'ai pas été déçu tant ce jeu m'a réconcilié avec la série. Une aventure épique dans laquelle il faut bien reconnaitre que lara prend chère mais se relève toujours.Une perle! la cohérence du scénario (quand j'ai appris que le cordyceps était un champignon qui existait vraiment ça m'a fait un choc), associé à la bande son magistrale, la relation se mettant en place entre les deux protagonistes et les passages angoissants avec les claqueurs ont fait que je ne suis pas prêt d'oublier l'expérience que m'a fait vivre ce jeu. Je le redis, une perle!La première fois que j'ai entendu parler d'Uncharted c'était en voyant une pub à la télé, elle m'avait énormément donné envie de faire le jeu et la déception était rude quand j'ai appris que c'était une exclu PS3. Plus tard j'ai eu la PS3 en bundle avec GT5 prologue et Uncharted, et j'ai complètement été transporté par cette aventure. C'est bien simple, dés que j'arrêtais de jouer, je ne pensais qu'à une chose: ma prochaine partie.