Si nous savons maintenant que la Xbox Scorpio sera un "monstre de puissance" comme aime l'appeler Microsoft, grâce au reveal d'Eurogamer et Digital Foundry de ces derniers jours, nous vous proposons dans cet article de découvrir que la prochaine évolution de la Xbox ne sera pas qu'une poignée de Teraflops sur patte, mais également un condensé de nouvelles technologies qui procureront des fonctionnalités bien sympathiques, dépassant ce que fait déjà la PS4 Pro de Sony. Ci-dessous, nous détaillerons donc quelque peu ce que la Xbox Scorpio sera capable de faire en dehors de faire tourner des jeux vidéo en 4K à 60 images par seconde.Si la PS4 Pro peut maintenant enregistrer des extraits de gameplay en 1080p à 30 images par seconde, Microsoft annonce que sa Xbox Scorpio pourra utiliser le Game DVR pour capturer des vidéos en résolution 4K jusqu'à 60 images par seconde, avec un bitrate (taux de compression) très élevé. Si nous attendrons de voir ce que vaut réellement cette qualité d'enregistrement pour juger de la technique de compression (celle de la PS4 Pro en 1080p est moyenne), il faudra sans doute voir l'espace disque (1 To de base) se remplir à vitesse grand V avec une telle technique. Chose d'autant plus agréable, les vidéos capturées directement depuis la Xbox Scorpio pourront également afficher le très convoité HDR qui renforce les contrastes des couleurs de nos jeux vidéo modernes.Empruntée au monde du gaming sur PC, la technologie FreeSync de AMD sera elle aussi présente dans la Xbox Scorpio. Connue sous le nom de G-Sync chez Nvidia, la technologie FreeSync 2 permet, pour les joueurs possédant un écran compatible, de bénéficier d'un taux d'images par seconde encore plus stable, la suppression du tearing et des animations plus fluides en jeu sans tirer sur la puce graphique outre mesure. Petit hic, nous n'avons pas connaissance de télévisions compatibles FreeSync (ni G-Sync) pour le moment, obligeant alors à passer par un moniteur PC haut-de-gamme coûteux pour profiter de cette amélioration. La technologie HDMI 2.1 va donc de paire avec cette norme FreeSync 2, pour une Xbox Scorpio qui sera donc capable d'évoluer avec les années de part cette compatibilité appréciable.Tout comme la PS4 Pro, la Xbox Scorpio intégre un processeur Jaguar surcadensé (overclocké) de manière encore plus spécifique que dans la console de Sony. Ceux qui connaissent un peu le milieu de l'overclocking savent donc que cette pratique, si elle peut améliorer grandement les performances d'un processeur, entraîne également une plus grande production de chaleur en convertissant le surplus éléctrique en chaud. Pour éviter que la Xbox Scorpio ne surchauffe à la moindre occasion, les ingénieurs de chez Microsoft ont donc imaginé un système de refroidissement s'inspirant grandement de ce qu'on peut trouver sur une Nvidia GTX 1080. De cette manière, la solution de refroidissement du processeur et du chip graphique de la Xbox Scorpio seront toujours conservés au frais, pour éviter les problèmes liés à la dissipation de la chaleur des composants qui tourneront à plein régime.