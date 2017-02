Alors que partout dans le monde est diffusé la nouvelle publicité pour la Switch, Nintendo Portugal semble avoir lancé sur la toile la même pub ... sans le travail post-production réalisé. Ce qui en résulte l'affichage du menu des développeurs et une autre information surprenante ...























Cette version non finalisé laisse apparaître un détail assez surprenant concernant les dev-kit de la Nintendo Switch, elles embarqueraient non pas 32 Go de mémoire flash mais 64 Go, soit le double.Autres petits détails, la luminosité de l'appareil peut être automatiquement réglé (comme sur 3DS) et la durée de vie de la batterie peut être mesurée en pourcentage. Ce qui n'est pas le cas dans les images de l'interface déjà vues précédemment. Aussi un mode veille automatique semble être de la partie.Nintendo Portugal ayant rapidement supprimé la vidéo, des petits malins se sont amusés à re-uploader la pub non finalisé. Ne vous étonnez pas de voir des écrans noirs, le gameplay est toujours rajouté en post production. C'est une technique courante dans l'industrie.