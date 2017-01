Humour

Salut tout le mondeVoici quelques illustrations de mon travail actuel autour de mon projet Final Parody VII Comme je l'ai dit la fois passée, je suis en train de porter dans les menus et interfaces du jeu tous les changements opérés au niveau des boîtes de texte. Avec en plus les textes sur la carte du monde...Je dois pour cela utiliser d'autres logiciels d'édition que "Makou Reactor" qui m'avait bien servi jusqu'ici.Heureusement pour moi, j'ai reçu le soutien de Super_Acro et Myst6re, qui avaient conçu en grande partie le patch de retraduction Néo-MidgarBref, cadeauJ'y retourne, alors à très vite