End of Abyss, par les anciens de Little Nightmares mais pas les mêmes que Reanimal

Attention, faut suivre. D'abord il y aorphelin de ses propres créateurs et repris par Supermassive Games pendant que la team d'origine de Tarsier Studios est en trait de concevoircette fois avec Embracer MAIS il faut savoir aussi que des anciens de Tarsier et donc desont partis créer le studio Section 9 Interactive pour développer grâce à Epic Gamesque voici. Tout est clair ?Si les deux premiers cités sortiront cette année, normalement, celui qui nous intéresse aujourd'hui attendra lui 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et pendant ce temps, nous restons toujours sans nouvelles de Playdead, un peu les patrons du genre ().