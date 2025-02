Playtonic continue de distiller les changements et évolutions de sa refonte, et après le retour annoncé de Shovel Knight pour des défis inédits, voici maintenant Rextro Bytes qui va bénéficier d'une nouvelle attention avec ses propres challenges arcade plus nombreux et plus variés (remplaçant ce qu'on avait dans l'original).Toujours pas de date en revanche, mais l'assurance d'une sortie sur l'intégralité des supports jusqu'à la Nintendo Switch 2.