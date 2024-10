Shadow Tactics - Aiko's Choice arrive sur consoles

On ne l'attendait plus et c'est parfaitement logique vu la triste fermeture du studio Mimimi, mais ce dernier revient d'entre les morts pour annoncer aux côtés de Daedalic Entertainment que les consoleux auront bien droit à l'extension stand-alone, et tant pis pour la longue attente de 3 ans par rapport aux PCistes : c'est prévu le 6 décembre sur PlayStation 5 et Xbox Series.Par sa durée de vie (encore une fois, c'est un DLC), le prix console ne devrait pas excéder les 19,99€. Les joueurs Steam peuvent d'ailleurs le trouver actuellement en promo pour 4,99€.