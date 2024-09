Un nouveau trailer pour Fairy Tail 2

La fin deest loin derrière nous mais Koei Tecmo compte bien profiter au maximum des droits d'exploitation en ayant fait travaillé Gust sur une deuxième adaptation sauce RPG, la dernière d'ailleurs puisque couvrant le dernier arc du manga en plus d'un chapitre inédit se situant au-delà. Un argument pour approfondir le lore, en plus de multiples petites histoires inédites à débloquer pour chacun des protagonistes.Le titre sortira le 13 décembre sur PC, PS5/4 et Switch, avec diverses choses à savoir pour le lancement :- Une tenue pour Lucy à débloquer gratuitement pour tous ceux qui lanceront le jeu avant le 27 décembre inclus (physique comme numérique).- Deux éditions spéciales à récupérer sur la boutique en ligne de NIS America.- Une édition Digital Deluxe incluant quelques costumes, un épisode bonus, des objets et un Season Pass constitué sur la longueur de persos, skins et nouveaux épisodes.