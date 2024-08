Dragon Quest III HD-2D : le nouveau trailer

Déjà très attendu par la communauté même s'il s'était contenté d'un simple relifting,bénéficiera on savait déjà de flashbacks supplémentaires pour nous montrer un peu plus le passif de notre géniteur autrement que dans une courte scène d'introduction, et en plus d'ennemis inédits, le dernier trailer en date révèle l'ajout d'un job (apparu dans l'épisode suivant pour l'anecdote), celui permettant de dompter les monstres et les réutiliser en combat, tout en pouvant parler avec certaines bestioles amicales pour obtenir des bonus.Sortie prévue le 14 novembre.