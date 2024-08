Bioware montre un aperçu du gameplay à haut level pour Dragon Age : The Veilguard

Dans quelques jours, IGN fera une couverture sur plusieurs jours deafin d'en livrer tous les derniers secrets (laissez des surprises quand même hein), mais en attendant, c'est les développeurs eux-mêmes qui nous livrent une nouvelle présentation sur les combats à haut niveau.Car comme, on ne joue pas de la même façon en difficulté standard qu'en challenge relevé, et même sitend davantage vers l'action-RPG, un défi relevé imposera de s'attarder plus précisément sur la pause active, le contrôle des foules et surtout les compétences combinées. Notez que la vidéo joue habilement le découpage pour éviter de spoil.Sortie prévue le 31 octobre 2024, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.