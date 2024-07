Un premier teaser pour Double Dragon Revive

Depuis 7 ans, Arc System Works se démène pour faire revenir la franchisesur le devant de la scène et sans grand exploit pour le moment, d'unoublié de tous jusqu'au récent rogueen passant par une compilation sur Switch.Mais l'éditeur ne lâche rien en officialisantvia un rapide premier teaser permettant de constater que la 3D sera bien au rendez-vous (mais de meilleure qualité que, encore heureux), le retour d'anciens persos dont les frères Lee et la promesse d'un gameplay plus souple, à vérifier l'année prochaine sur PC, PlayStation 4/5 et Xbox One/Series.