Metal Slug Tactics redonne enfin des nouvelles

Il aura mis du temps (l'annonce remonte à juin 2021) maisa suffisamment pris forme pour avoir droit à une nouvelle bande-annonce, des versions PlayStation/Xbox en plus de celles annoncées sur PC/Switch, et l'assurance d'un lancement en fin d'année pour tout le monde.Pour les curieux, une démo temporaire sera proposée sur Steam du 10 au 17 juin, et pour les autres, il suffira juste d'être patient avant de découvrir ce spin-off sauce tactical avec 9 persos jouables, 36 armes (avec mods) et pas moins de 110 maps créées pour l'occasion. En attendant enfin un nouvel épisode principal en rumeur depuis des plombes ?