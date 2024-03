Rise of the Ronin parle cette fois scénario

Dernière ligne droite pourqui après avoir évoqué son contexte et son gameplay parle cette fois du scénario, où le joueur sera libre en début de partie de créer deux avatars (le principal et ce que l'on appelle sa « lame jumelle », qu'importe le sexe dans les deux cas) avant de partir dans une quête de vengeance dans un pays où s'affrontent politiquement trois factions (pro-Shogun, pro-Empereur, Occident) dont on nouera des liens avec chacun en fonction des affinités.Sortie prévue le 22 mars sur PlayStation 5.