Banishers montre maintenant ses combats

Lui aussi arrivera ce mois-ci, précisément le 13 février (PC/PS5/XS) car c'est la période Saint Valentin qui fut choisie par Don't Nod pour y placer sa nouvelle IP action-RPG avec, contant le tragique destin d'un couple pourfendeur de spectres et autres créatures qui n'ont rien à foutre parmi les vivants, jusqu'à ce que la demoiselle Antea tombe au combat pour obliger son mari à faire le choix entre l'aider à rejoindre l'autre monde ou trouver une solution pour la faire revenir du bon côté, et qu'importe les idéaux de toujours.Mais ce n'est pas sur la narration que les développeurs s'attardent en ce jour, plutôt sur les combats où chacun des protagonistes aura ses capacités (physiques pour Red, psychiques pour Antea), la deuxième pouvant apporter son aide au premier mais le plus intéressant étant de passer de l'un à l'autre en fonction de la situation, avec bien entendu divers arbres de compétences pour agrémenter nos possibilités au fil des heures.