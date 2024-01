Song of Nunu veut sa chance sur PS/Xbox

Déjà disponible sur PC et Switch depuis quelques semaines,débarquera sur les supports cross-gen PlayStation comme Xbox (29,99€) le 31 janvier prochain.Un spin-off parmi d'autres de l'univers fourni deoù chacun peut tenter de quémander les droits pour son propre produit, et celui-là est pour rappel développé par Tequila Works qui nous fournira la même chose qu'avec, donc un jeu d'aventure, d'énigmes et d'ambiance dont beaucoup ont vanté les sympathiques qualités sur Steam, à défaut d'être suffisamment nombreux pour en faire un succès commercial.