One Piece PW4 : le cinquième DLC disponible

Si vous êtes toujours surmalgré son grand âge, sachez que sort aujourd'hui le nouveau pack DLC (le 5e) ajoutant trois personnages au casting tous en rapport avec le film Red, donc Uta, Shanks (avec de nouveaux coups) et pour la première fois Koby, ce dernier bénéficiant pour l'occasion de sa map bonus.Un dernier et ultime DLC arrivera dans le courant de l'année, ajoutant selon les rumeurs Gol D.Roger, Rayleigh (jeune) et Garp (jeune).