Mario VS Donkey Kong rappelle son retour

A l'instar de, Nintendo offrira le 16 février un remake depour à la fois combler un peu la fin du planning Switch tout en essayant de tâter un peu le potentiel encore existant ou non de cette franchise puzzle-game apparu sur GBA.Pour les fans, il y aura du pleinement neuf par rapport à l'original avec plus de 130 niveaux, deux modes spéciaux avec de nouvelles mécaniques et ennemis, des difficultés et défis supplémentaires ainsi qu'une option 2 joueurs en coop (juste de l'aide).