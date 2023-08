The Crew Motorfest aura un essai gratuit de 5h en période de lancement

On dira ce que l'on veut mais malgré sa relative discrétion,s'est bien vendu et sachez même qu'il était dans le top 5 des meilleures ventes européennes en juillet. Si. Mais c'est surtout lié aux promotions massives et histoire cette fois d'attirer davantage d'audience en période de lancement (donc des gens prêts à payer plein pot), Ubisoft tentera un truc avec: 5h d'essai gratuit pendant la période de sortie (du 14 au 17 septembre). Avec évidemment transfert de sauvegarde.Que vous soyez intéressés ou non, en voici toujours un nouveau trailer.