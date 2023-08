L'annonce remonte à il y a 8 mois et il était donc temps pourde donner des nouvelles, lui qui se veut une expérience retour aux sources en matière de survival-horror, autant dans son gameplay voulu assez lourd (on peut même activer le style des premiers Resident Evil) que dans ses mécaniques pleines de puzzle au point que l'équipe nous conseille de jouer avec un bloc-note.Sortie toujours prévue sur PC et « consoles », avec en précision un lancement pour le printemps 2024.