Pokémon E&V : présentation de la première extension + arrivée de Mew & MewTwo

C'était le principal point du dernier Pokémon Presents : le 13 septembre, les possesseurs de, mais aussi du Pass spécial à 34,99€, pourront se lancer dans, une extension nous envoyant dans la région vacancière de Septentria, l'occasion par évidence même de récupérer des créatures non présentes dans le jeu, anciennes comme nouvelles.Une deuxième extension sera proposée dans le Pass (cet hiver), avec là encore sa nouvelle zone faite de quatre biomes en plus d'un institut central et d'ici-là, les joueurs qu'ils possèdent le pass ou non peuvent entrer le code « GETY0URMEW » dans la section Cadeaux Mystère pour récupérer Mew (avant le 18 septembre) et se préparer à affronter MewTwo dans les raids Téracristal.