Tekken 8 : Raven et Azucena dévoilés

Le casting des'étoffe avec, toujours pour l'EVO, l'annonce d deux personnages supplémentaires dont le retour de Raven, accompagné de la bien inédite Azucena (du Pérou, on nous précise).Bandai Namco ne semble en revanche toujours pas prêt à nous lâcher la moindre fenêtre de lancement, mais on continue de l'attendre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.