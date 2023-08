Après avoir avoir montré ses intentions côté « gameplay » au travers d'une vidéo de 14 minutes fournie par IGN, le jeu narratifs'offre maintenant une vraie bande-annonce et un rappel des arguments : une expérience sans temps de chargement, en total plan séquence, sans ATH et où l'on retrouvera les acteurs Jack Leary (), Julia Brown () et Troy Baker qu'on ne présente plus.Lancement prévu le 22 août sur PC et PlayStation 5.