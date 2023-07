PS Plus Extra : le programme de juillet

Le troisième mardi du mois (le 18 juillet cette fois) signifie l'arrivée des nouveaux jeux dans les services PS Plus Extra & Premium, avec de bonnes curiosités à découvrir pour les retardataires, particulièrementou encore, malheureusement toujours bloqué à la VO (hors PC).Remarquons également l'ajout des anciensen lien avec les débuts de la série TV (le 27 juillet), à défaut de l'officialisation du nouvel épisode PS5 qui arrivera bien un jour ou l'autre.PS Plus Extra :PS Plus Premium :(PSP)(PS1)(PS1)