The Crew Motorfest évoque son suivi, avec transfert de garage depuis The Crew 2

Ubisoft a tenu un Live sur sa franchiseet on ne parle pas que du prochain vu que le vieuxa encore des choses à dire avec une Saison 9 dont la première partie débutera le 5 juillet, intégrant une nouveauté que les fans n'espéraient même plus 5 ans après le lancement initial : un éditeur de tracés. Notez que pour débuter les adieux, une Chevrolet Corvette C7 ZR1 sera proposé pour seulement 1 crédit in-game.qui lui arrivera le 14 septembre a détaillé le programme de son « Année 1 », avec chaque Saison placée sous un thème, avec pour exemples la première sous le signe des plus grandes marques, et la deuxième sur le gymkhana et le tuning en partenariat avec la chaîne Youtube Hoonigan. Le contenu comme les défis et nouvelles activités seront tous proposés gratuitement, n'empêchant pas la présence d'un « Pass 1 » essentiellement fait de boosters, skins, déblocage immédiat de divers véhicules, mais tout de même 2 bolides exclusifs.Dernier détail, plutôt sympa : il sera possible de transférer gratuitement son garage de, au moins celui des 8 premières saisons dans un premier temps (la 9e un peu plus tard).