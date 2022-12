Super Mario Bros : nouveaux extraits du film

Avec la diffusion la nuit dernière de la première véritable bande annonce du film, un coup d'accélérateur a été effectué sur la communication et des publicités commencent déjà en envahir la télévision, permettant de découvrir de nouveaux extraits, et accessoirement un aperçu du doublage US et espagnol.Rappelons que la France fera partie des premiers servis pour la sortie en salle, le 29 mars, alors que les USA devront patienter jusqu'au 7 avril, et pire encore pour le Japon (27 avril).