Star Wars : Tales from the Galaxy's Edge annoncé sur le PlayStation VR 2

On n'allait pas l'oublier mais pour ceux qui n'étaient pas là hier soir aux alentours de minuit, le State of Play de Sony à permis de confirmer l'arrivée de deux nouveaux titres pour le PlayStation VR 2, le premier étantréunissant l'intégralité du contenu public sur Quest 1 & 2, mais avec selon les premiers retours un meilleur rendu et une bonne prise en compte des vibrations haptiques aussi bien pour le casque que les contrôleurs Sense.L'autre, moins grand public, est, un titre dans le style « RPG sur table », qui sera heureusement cross-play avec les versions Quest (on connaît le risque des jeux multi en VR niveau audience…).Dans les deux cas, aucune date et c'est logique : faudrait déjà que Sony annonce la date exacte de son casque nouvelle génération (c'est début 2023 pour l'instant).