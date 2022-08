High on Life montre son premier boss

La curiosités'est de nouveau illustrée durant la GamesCom en montrant l'affrontement contre le premier boss, assez simple en apparence malgré la dose d'humour, soit exactement le résumé que l'on fera de la précédente production du studio,pour rappel.On découvrira tout cela plus en profondeur le 13 décembre, sur PC et supports Xbox, avec proposition Day One dans le service Game Pass.