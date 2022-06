Skate montre ses intentions en vidéo, et propose aux fans de s'inscrire au programme Insider

Promesse tenue pour Electronic Arts qui communique à nouveau sur le grand retour de sa franchise, mais sans aller jusqu'à la grosse présentation ni même un trailer : nous repartons tout de même avec une vidéo majoritairement « concept » (vous aurez néanmoins un aperçu du vrai rendu vers la fin) et l'ouverture d'un programme insider pour pouvoir jouer à une version anticipée et faire part de vos retours auprès de l'équipe au fur et à mesure du chantier, le tout sous embargo évidemment.Pour les intéressés, il suffit de tenter votre chance en allant vous inscrire