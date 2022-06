One Piece Odyssey : la nouvelle bande-annonce

Bandai Namco a profité du Summer Game Fest pour nous lâcher une nouvelle bande-annonce de, avec un peu de gameplay mais pas trop puisque l'essentiel du trailer va se consacrer à la mise en place du contexte, donc le naufrage du l'équipage au chapeau de paille sur une « île mystérieuse ».Comme d'habitude, ce ne sera pas canon mais c'est apparemment écrit par Eiichiro Ôda, ce qui n'est pas non plus un gage de qualité puisqu'il en était de même pour le scénario insipide deRDV en fin d'année sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen) pour découvrir cette nouvelle adaptation, cette fois à la sauce RPG.