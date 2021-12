Rainbow Six Extraction : une grosse présentation pour tout savoir du contenu au lancement

Ubisoft est revenu sur son futurpour revenir sur ce qui nous attend en matière de contenu dans cette expérience coop/survie :- 4 territoires : New York, Alaska, San Francisco et Nouveau-Mexique- Chaque territoire est découpé en 3 régions, elles-mêmes découpées en 3 sous-zones- 13 types de missions- 18 agentsUne partie se déroule comme suit : vous lancez une région, avec un objectif aléatoire par sous-zone (donc 3). A chaque fin de sous-zone, vous serez libre de mettre fin à la partie pour récupérer la récompense, ou de poursuivre pour des bonus plus importants… mais avec forcément une difficulté grimpante et le risque de tout perdre.Sortie prévue le 20 janvier 2022 sur PC et Xbox/PlayStation avec un prix plus doux que la norme (40€ sur PC, 50€ sur consoles), un « Buddy Pass » pour inviter gratuitement 2 amis pendant 14 jours, et bien entendu la promesse d'un gros suivi.