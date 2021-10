Mario Party Superstars : le trailer overview

Comme à chaque fois avec Nintendo, et outre le trailer de lancement, la communication d'un titre s'achève avec une bande-annonce de présentation pour faire un point complet, ici pour, l'épisode best-of autant en terme de plateaux que pour la centaine de mini-jeux, ces derniers allant piocher dans l'ensemble de la série (mais avant tout période N64 et GC).La grande nouveauté, car il y en a une, sera l'intégration complète du online pour l'ensemble des modes, une première dans la série et loin d'être du luxe pour promouvoir un peu plus le service NSO. Sortie prévue le 29 octobre.