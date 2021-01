Animal Crossing lance son Carnaval ce jeudi

Après, un autre jeu à suivi accueillera sa nouvelle upgrade ce jeudi 28 janvier avec, résumée dans la longue bande-annonce ci-dessous et dont on retiendra :- Lancement de l'événement Carnaval- Nouvelles mimiques à débloquer chez Nook- Nouveaux objets saisonniers (dont ceux de la St Valentin à partir du 1er février)- Nouveaux costumes à débloquer dès le 1er février- Arrivée du danser Robertosera le 15 févrierOn apprendra aussi que la prochaine MAJ aura lieu courant mars, et que c'est ce même mois (le 26) que sortira en magasin le « Sanrio Collaboration Pack », incluant six cartes Amiibo inédites.