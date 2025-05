L.Benzies : le projet EVERYWHERE s'efface pour laisser toute la place à MindsEye

Parce qu'il fallait bien une mise au point vu tout le bordel depuis l'ère post-Rockstar de Leslie Benzies. Donc au départ, nous avions, une sorte de projet créatif façonet, mais en néanmoins plus joli.devait intégrer en son coeur, une production maison Premium (donc payante) soit-disant conçue avec les outils créatifs.Seulement, on a fini par ne plus entendre parler dealors quea lui accéléré sa communication dont un partenariat d'édition avec la nouvelle branche d'IO Interactive et un lancement prévu ce 10 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, dont la promesse est d'offrir un jeu d'action bien linéaire, bien nerveux et bien à l'ancienne façon époque PS360.Alors que s'est-il passé ? Hé bien VGC est parti à la pêche aux infos chez l'équipe de développement pour comprendre : en fait, tout s'est inversé etest devenu le jeu principal qui intégrera très rapidement les outils créatifs pour à la fois concevoir ses propres expériences et bien entendu profiter de celles des autres (en gros le mode « Build.MindsEye »). Il existera un troisième mode (« Play.MindsEye ») qui sera la plate-forme du studio lui-même pour proposer du nouveau contenu, gratuit comme payant. Le noma lui disparu de l'équation.Tout est clair ?