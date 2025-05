Apple veut (enfin) améliorer sa proposition JV avec une application 100% dédiée Apple veut (enfin) améliorer sa proposition JV avec une application 100% dédiée

Plus tôt cette semaine, nous apprenions le rachat du petit studio canadien RAC7 de la part d'Apple. Rien d'important en apparence mais tout de même l'arbre qui cache la forêt selon Bloomberg : sans chercher à affronter les plus gros du marché JV, la société à la pomme compterait néanmoins redorer sa proposition avec une nouvelle application iOS 100 % dédiée au jeu vidéo.



En fait plus concrètement, pensez à une évolution du Game Center qui va d'ailleurs disparaître après 15 ans de service mais trop peu d'évolutions pour en maintenir l'intérêt. Sans avoir besoin de passer par l'AppStore (l'application sera d'ailleurs pré-installée dans tous les nouveaux appareils), vous y trouverez donc :



- Le catalogue des jeux (uniquement les jeux), gratuits comme payant.

- Un onglet Apple Arcade.

- Une nouvelle rubrique actualités.

- De nouveaux outils de communication entre joueurs.

- Des classements et un système de « succès ».



L'officialisation sera faite le 9 juin durant la « Worldwide Developers Conference » d'Apple.