Until Dawn : un scénario neuf pour le film

Petit retour sur le CES où PlayStation Productions a surtout mis en avant(au travers d'un teaser et d'une période de sortie) et les annonces fraîches d'un animeet de films pouret, mais il restait un cas à évoquer : celui deAnnoncé il y a un bon moment et sous la patte de David F.Sandberg (, entre autres), cette adaptation dont on ne savait finalement rien si ce n'est son casting, aura finalement droit à un scénario ne suivant pas le fil principal du jeu et son remaster, ce qui est du coup une très bonne nouvelle pour les fans. Le contexte sera le même, et on dira ironiquement le même que pour n'importe quel slasher : un groupe de jeunes potes confrontés à x menace(s) « jusqu'à l'aube ».L'histoire sera en revanche nouvelle, sans savoir si elle aura lien avec celle du jeu (ne serait-ce que par des clins d'oeil), d'où le fait que Peter Stormare, seul acteur à faire son retour, jouera un autre personnage que le psychologue malsain.Il serait maintenant temps que Sony nous lâche au moins un teaser avec une date annoncée pour le 25 avril 2025.