Hades II : déjà un très bon lancement sur Steam

Hier fut lancé, non sans surprise, l'Early Access desur Steam et sachez qu'il aura suffit de quelques heures pour que le titre dépasse le pic de joueurs simultanés du premier jeu, et pas qu'un peu : 79.276 joueurs actifs durant la nuit, alors quen'a jamais été au-delà des 37.749 durant toute sa carrière.Bon certes, il y a néanmoins des choses à prendre en compte pour aider à la facilité de ce record :fut lancé en exclusivité sur l'Epic Games Store au début de son Early Access (seulement l'année suivante sur Steam). Néanmoins, il faut quand même noter que le pic d'audience sur Steam n'avait été atteint qu'au lancement de la 1.0, donc autant dire quea encore moyen d'exploser son compteur d'ici la fin d'année.