[LEAK] Star Wars Outlaws : la date de sortie [LEAK] Star Wars Outlaws : la date de sortie

Dans la branche japonaise d'Ubisoft, un probable stagiaire a visiblement oublié que lorsque l'on met en ligne sur Youtube un rendez-vous encore en attente, on évite si possible de mettre dans la description les informations censées être officialisées durant le RDV en question.



Du coup, bah on sait avant le Story Trailer de 18h00 que Star Wars Outlaws sortira le 30 août, avec comme d'habitude éditions GOLD & Ultimate qui (outre les bonus encore non indiqués) donneront accès au jeu avec 3 jours d'avance. Voilà.