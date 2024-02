Le concepteur de Dead Cells s'en prend à Motion Twin après l'annonce de la fin du suivi Le concepteur de Dead Cells s'en prend à Motion Twin après l'annonce de la fin du suivi

On l'a appris il y a peu : Dead Cells amorce sa fin de carrière avec une ultime MAJ attendue cette année afin que Motion Twin puisse se consacrer pleinement à son prochain roguelite.



Un phénomène naturel, mais qui n'est cette fois pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et encore moins de n'importe qui. Sébastien Benard, c'est tout simplement le concepteur de Dead Cells en plus d'être l'un des co-fondateurs de Motion Twin, étant parti en 2020 fonder sa propre boîte en pensant laisser derrière lui un groupe suffisamment actif.



Et pour comprendre le gros coup de gueule du bonhomme sur Discord, remettons les choses avec précisions sur la table en rappelant qu'en 2019, plusieurs membres de Motion Twin ont créé une équipe distincte (Evil Empire) qui elle avait la tâche de faire perdurer Dead Cells des années pendant que Motion Twin amorçait peu à peu le chantier de sa nouvelle licence.



Sauf que maintenant que Dead Cells va mourir, Sébastien Benard a très bien compris que le véritable but derrière tout cela, c'est tout simplement de foutre une claque à Evil Empire dont une partie de l'équipe risque d'être touchée par le licenciement de plusieurs de ses anciens collègues, dont il garde suffisamment de contacts pour affirmer aujourd'hui que l'annonce n'est pas vraiment bien passée.



« Je dirais simplement que Motion Twin a fait le pire coup de p*** possible à Dead Cells et Evil Empire. Ayant vu de mes propres yeux la situation réelle en coulisses, je peux vous dire honnêtement que je suis heureux d'être parti. La déclaration officielle est une pure connerie marketing et la façon dont cette situation s'est produite est d'un tout autre niveau. »



« Je n'aurais jamais imaginé que mon ancien studio se révélerait aussi mauvais envers les gens. Je souhaite le meilleur à l'équipe de Evil Empire pour ses prochaines activités, et j'espère que les personnes qui y travaillent survivront à cette soudaine réduction économique. »