Phantom Blade Zero : S-Games avait oublié un petit détail dans la promesse de sa démo jouable

Il fallait bien qu'il y ait une douille, et malheureusement, la promesse d'une démo jouable en 2024 pourcachait une bémol de grande importance : cette version d'essai de 30 minutes ne sera proposée qu'à un « groupe de personnes invitées » via les différents réseaux sociaux du développeur. Vilains.L'équipe se défend néanmoins en déclarant que cette démo n'est pas à but marketing pour « augmenter le nombre de précommandes », mais juste là dans le cadre du développement, donc en gros réunir les retours des élus pour continuer d'améliorer l'expérience.Après tant que les choses avancent bien…