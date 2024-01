Les co-fondateurs de Rocksteady ont discrètement ouvert un autre studio en cours de recrutement Les co-fondateurs de Rocksteady ont discrètement ouvert un autre studio en cours de recrutement

Vous ne connaissez peut-être pas leurs noms mais Sefton Hill et Jamie Walker, ce n'est pas n'importe qui : c'est eux qui ont créé Rocksteady. Et c'est aussi eux qui, à un moment, ont du sentir une sale odeur émanant de Suicide Squad : Kill the Justice League pour s'enfuir fin 2022 avant que tout n'explose, pour ne plus donner de nouvelles.



Mais Polygon a enquêté pour découvrir que quelques semaines plus tard (février 2023), le duo a enregistré le nouveau studio « Hundred Star Games » avec ouverture d'un site de recrutement en octobre dernier pour présenter leurs intentions : toujours du AAA, mais terminé les chantiers ingérables vu qu'on vise ici les 100 employés grand maximum. Oui, en 2024, 100 têtes, c'est considéré être « une petite équipe ».



Coïncidence : Polygon a également découvert que plusieurs employés de Rocksteady ont récemment fait leurs valises pour rejoindre en commun une autre boîte, sans encore savoir laquelle mais le doute semble peu permis...