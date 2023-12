First Contact aura loupé son pari avec Firewall Ultra : la sentence est irrévocable

Pour First Contact,constituait un double-risque : un jeu à service orienté multi, et en exclusivité sur un casque qui semble avoir du mal à trouver son public (le PSVR2).Pour amoindrir les coûts financiers, le studio a opté pour un contenu proche du premier épisode (la plupart des maps étaient les mêmes) en espérant que les ventes seraient suffisantes pour financer du pleinement neuf par la suite, mais cela a finalement engendré des critiques de la part de la communauté, donc une fuite des intéressés, donc vite des problèmes de sous, et l'effet boule de neige fut trop rapide pour mettre fin à l'hémorragie malgré une première MAJ de contenu inédit entre temps : c'est seulement 4 mois après le lancement de(et une poignée de jours avant noël) que le studio annonce sa fermeture pure et simple. Monde sans pitié décidément.