De nouveaux détails émergent autour du mystérieux Silent Hill : The Short Message De nouveaux détails émergent autour du mystérieux Silent Hill : The Short Message

Peu après les annonces de Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall et le plus mystérieux Silent Hill F, Dusk Golem évoquait que Konami avait d'autres projets en réflexion autour de la licence, dont un certain Silent Hill : The Short Message, un projet décrit comme autonome, relié d'une certaine façon à Silent Hill F.



Et Dusk a une fois de plus tapé dans le mille : plus d'un an après et alors que le projet n'a pas encore été officialisé, l'organisme de classification australien vient de lister le dit-titre, en apportant de nombreux détails qu'on se chargera d'expurger de suite puisque (l'insider vient de l'indiquer) ça spoil simplement le premier tiers du jeu.



En revanche, apprenez sans risque que :



- Il aura bien un lien avec Silent Hill F (préquelle ?).

- Décrit comme « un jeu d'horreur psychologique basé sur l'exploration ».

- Deux personnages jouables, Maya et Anita.

- Aura parmi ses thèmes le suicide et l'automutilation.