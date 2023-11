[Rumeur] Du contenu neuf pour Silent Hill 2 Remake [Rumeur] Du contenu neuf pour Silent Hill 2 Remake

Ce serait vachement bien que Konami nous donne des nouvelles de Silent Hill 2 Remake autrement que par la simple confirmation d'une sortie en 2024, et à force de faire patienter son public, arrive ce qui doit arriver : une fuite.



Le revendeur Best Buy vient en effet de mettre à jour la fiche du dit-jeu pour indiquer clairement que ce remake proposera une nouvelle « Origin Story » pour l'antagoniste Pyramid Head, ce qui n'a absolument aucun sens pour quiconque a pu jouer à l'original (et comprendre son scénario), mais il faut surtout saisir depuis le temps qu'aux yeux de Konami, le personnage a un potentiel commercial, d'où ses multiples apparitions incluant le premier film, et tant pis si cela dénature toujours un peu plus ce méchant pas comme les autres.